Лавров обсудил с Генсеком ООН Гутеррешем реализацию продуктовой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе переговоров на полях 77-й сессии Генассамблеи организации обсудили реализацию стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны подтвердили необходимость обеспечения их (договорённостей. — RT) пакетного характера и полного выполнения», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе беседы стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия России с ООН.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.