Лавров обсудил с Генсеком ООН Гутеррешем реализацию продуктовой сделки
Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«Стороны подтвердили необходимость обеспечения их (договорённостей. — RT) пакетного характера и полного выполнения», — говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе беседы стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия России с ООН.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.