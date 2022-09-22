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Захарова: главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым на ГА ООН

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Главы МИД Франции, Германии и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Захарова: главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым на ГА ООН
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «России 1».

«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН... Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: (глава МИД Франции Катрин) Колонна, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, ещё представитель Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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