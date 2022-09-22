Захарова: главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым на ГА ООН
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «России 1».
«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН... Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: (глава МИД Франции Катрин) Колонна, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, ещё представитель Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.