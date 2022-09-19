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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Катрин Колонна обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«В развитие состоявшегося 11 сентября телефонного контакта президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию на Украине, сфокусировав основное внимание на обеспечении безопасности Запорожской АЭС», — говорится на сайте российского ведомства.

Российской стороной вновь акцентирована необходимость «немедленного и полного прекращения обстрелов» станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по ней.

Ранее глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что Вооружённые силы Украины наносят удары в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

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