Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Катрин Колонна обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«В развитие состоявшегося 11 сентября телефонного контакта президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию на Украине, сфокусировав основное внимание на обеспечении безопасности Запорожской АЭС», — говорится на сайте российского ведомства.

Российской стороной вновь акцентирована необходимость «немедленного и полного прекращения обстрелов» станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по ней.

Ранее глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что Вооружённые силы Украины наносят удары в непосредственной близости от Запорожской АЭС.