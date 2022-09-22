Лавров рассказал, по какому принципу Запад поддерживает Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад поддерживает украинского президента Владимира Зеленского по американскому принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с конца июля украинские военные дистанционно минируют Донецк и его пригороды запрещёнными противопехотными минами «Лепесток».

По словам Лаврова, эти бесчинства остаются безнаказанными в связи с тем, что Вашингтон и его союзники при попустительстве международных правозащитных институтов на протяжении восьми лет планомерно покрывают преступления украинских властей.

Министр добавил, что на Западе «выстраивают свою политику в отношении Зеленского исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Ранее Зеленский в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН попросил у Запада вооружение дальнего действия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности. В этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.