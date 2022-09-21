Глава МИД Британии Клеверли заявил, что Запад «никогда не угрожал России»

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о готовности использовать все средства при угрозе территориальной целостности России для защиты народа, заявил в интервью CNN, что западные страны якобы никогда не угрожали России.

«Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на её территориальную целостность», — цитирует его РИА Новости.

Клеверли также заявил о готовности и дальше оказывать помощь Украине.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также глава государства заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.