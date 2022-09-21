Глава МИД Британии Клеверли заявил, что Запад «никогда не угрожал России»
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«Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на её территориальную целостность», — цитирует его РИА Новости.
Клеверли также заявил о готовности и дальше оказывать помощь Украине.
Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.
Также глава государства заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.