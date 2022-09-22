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Во Франции сравнили украинский чёрный список с доносами 1930—1940-х годов

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Юлия Гуреева
Депутат Национального собрания Франции Лоранс Робер-Део заявила, что обнародованный ранее Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины чёрный список напоминает перечень доносов, публиковавшихся в 1930—1940-х годах. Причём в этом списке фигурируют и французы. В связи с этим она поинтересовалась у министра иностранных дел Пятой республики Катрин Колонна, какие меры планирует принять Париж, чтобы «положить конец» этой практике. С письмом парламентария ознакомился RT.
Во Франции сравнили украинский чёрный список с доносами 1930—1940-х годов
  • Gettyimages.ru
  • © James D. Morgan

В своём обращении Робер-Део отметила, что официально цель украинского чёрного списка заключается в том, чтобы выявлять «пропаганду» и «деструктивную информацию» и противодействовать ей, а также не допускать «манипуляций общественным мнением».

Однако на сайте Центра противодействия дезинформации (ЦПД) перечислены спикеры, «распространяющие речи, сходные с «российской пропагандой», включая французов, вплоть до бывших кандидатов в президенты, в том числе Марин Ле Пен, констатировала парламентарий.

«Указанные лица не могут не беспокоиться о включении их в этот список-донос, напоминающий списки, публиковавшиеся в 1930—1940-х годах. Тем более что Украину нельзя назвать образцовой демократией, особенно в том, что касается безопасности людей», — подчеркнула депутат.

Робер-Део попросила главу МИД Франции сообщить об официальной реакции правительства на публикацию украинского чёрного списка и прокомментировать, считает ли Париж приемлемой эту «процедуру доносительства». Парламентарий также поинтересовалась, какие действия власти намерены предпринять, «чтобы положить конец этим доносам».

В августе группа американских граждан обратились к конгрессу США с просьбой принять меры против ЦПД, который обвинил их в распространении пропаганды.

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