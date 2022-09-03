На усомнившегося в заявлениях Киева французского политика подадут жалобу
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Об этом сообщает Libération.
В эфире BFM политик осудила «пропаганду войны через страх» со стороны украинского президента Владимира Зеленского и предположила, что вбросы, подобные сообщениям о роддоме в Мариуполе, придуманы, чтобы сорвать переговорный процесс.
Такие заявления не понравились сооснователю ассоциации Stand With Ukraine Эдварду Мэйору: по его словам, коллектив подаст жалобу на Руаяль.
«Мы попытаемся действовать быстро с нашими адвокатами и собрать показания потерпевших и свидетелей», — сказал он.
Руаяль, в свою очередь, заявила в своём Twitter, что «никогда не отрицала военных преступлений», однако «пропаганда страхом» всегда ведёт к эскалации.
«Вспомним преступные удары по Ираку, обоснованные ложью», — подчеркнула она.
В марте глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.
Он подчеркнул, что родильный дом был давно захвачен батальоном «Азов»* и другими радикалами, «откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.