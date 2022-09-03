На усомнившегося в заявлениях Киева французского политика подадут жалобу

Ассоциация поддержки Украины заявила о намерении подать жалобу на бывшего кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль за то, что она подвергла сомнению утверждения Киева о действиях российских Вооружённых сил в ходе операции по защите Донбасса.

Об этом сообщает Libération.

В эфире BFM политик осудила «пропаганду войны через страх» со стороны украинского президента Владимира Зеленского и предположила, что вбросы, подобные сообщениям о роддоме в Мариуполе, придуманы, чтобы сорвать переговорный процесс.

Такие заявления не понравились сооснователю ассоциации Stand With Ukraine Эдварду Мэйору: по его словам, коллектив подаст жалобу на Руаяль.

«Мы попытаемся действовать быстро с нашими адвокатами и собрать показания потерпевших и свидетелей», — сказал он.

Руаяль, в свою очередь, заявила в своём Twitter, что «никогда не отрицала военных преступлений», однако «пропаганда страхом» всегда ведёт к эскалации.

«Вспомним преступные удары по Ираку, обоснованные ложью», — подчеркнула она.

В марте глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

Он подчеркнул, что родильный дом был давно захвачен батальоном «Азов»* и другими радикалами, «откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.