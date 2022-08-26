Группа попавших в чёрный список Киева граждан США написала жалобу в конгресс
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо.
Среди отправителей письма в том числе бывшие представители политических и военных кругов.
Авторы письма пожаловались, что ЦПД объявил их «информационными террористами» и «военными преступниками».
Они потребовали от конгрессменов «расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан».
Ранее китайское издание The Global Times заявило, что США слишком увлеклись созданием образа Украины как «стороны добра», эти попытки выглядят абсурдными.