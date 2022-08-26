Группа из 16 граждан США направила совместное письмо в конгресс США, в котором потребовала принять меры против украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), который обвинил их в распространении российской пропаганды.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо.

Среди отправителей письма в том числе бывшие представители политических и военных кругов.

Авторы письма пожаловались, что ЦПД объявил их «информационными террористами» и «военными преступниками».

Они потребовали от конгрессменов «расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан».

Ранее китайское издание The Global Times заявило, что США слишком увлеклись созданием образа Украины как «стороны добра», эти попытки выглядят абсурдными.