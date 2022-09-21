Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Об этом информирует РИА Новости.
Лавров в Нью-Йорке примет участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона будет настаивать на запуске Генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.