Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк.

Об этом информирует РИА Новости.

Лавров в Нью-Йорке примет участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона будет настаивать на запуске Генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.