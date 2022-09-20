Слуцкий сообщил, что не получил американскую визу для участия в ГА ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«Отвечаю: остаюсь в Москве, на рабочем месте в Государственной думе, визу к сроку поездки в посольстве США в России не дали (без формального отказа. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава правовой референтуры российского постпредства при ООН Сергей Леонидченко заявил о введении США фактически разрешительного порядка передвижения для сотрудников российской миссии за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры организации.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона будет настаивать на запуске Генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.