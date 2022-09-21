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«Страна.ua»: украинские мигранты рассказали о тяжёлых условиях труда в Польше

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Украинские мигранты рассказали, что тяжёлые условия труда и несправедливое отношение работодателей часто провоцируют конфликты с поляками. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Многие, чтобы больше заработать, готовы пахать и по 15 часов, и в выходные, набивают часы», — цитирует издание работающего в польском Гливице украинца Романа.

По его словам, мигрантам не доплачивают за переработки и выход в ночные смены.

«Если работать меньше, особо не заработаешь — на хлеб и воду», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.

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