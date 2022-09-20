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Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова

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Ещё одна страна отозвала признание независимости самопровозглашённого Косова, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я получил ещё одну ноту об отзыве признания независимости Косова... Хочу сказать гражданам Сербии, что это ещё одна папка в нашем государственном сейфе», — цитирует его РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Белград готов «бороться и молчать» до тех пор, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры.

По словам Вучича, если это произойдёт, в Косове удивятся числу несогласных стран, в числе которых страны — члены ООН.

Ранее сербский лидер сообщил, что хранит в сейфе семь неопубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашённого Косова.

В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет об этом.

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