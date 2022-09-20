Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова
«Я получил ещё одну ноту об отзыве признания независимости Косова... Хочу сказать гражданам Сербии, что это ещё одна папка в нашем государственном сейфе», — цитирует его РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что Белград готов «бороться и молчать» до тех пор, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры.
По словам Вучича, если это произойдёт, в Косове удивятся числу несогласных стран, в числе которых страны — члены ООН.
Ранее сербский лидер сообщил, что хранит в сейфе семь неопубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашённого Косова.
В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет об этом.