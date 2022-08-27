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Вучич заявил о готовности семи стран отозвать признание Косова

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что хранит в сейфе семь неопубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашённого Косова.
Вучич заявил о готовности семи стран отозвать признание Косова
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«В настоящий момент в моём сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырёх до семи», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, он обнародует документы в случае попытки со стороны Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что силы безопасности НАТО готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность окажется под угрозой.

В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет об этом.

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