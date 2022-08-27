Вучич заявил о готовности семи стран отозвать признание Косова
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«В настоящий момент в моём сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырёх до семи», — цитирует его ТАСС.
По словам Вучича, он обнародует документы в случае попытки со стороны Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что силы безопасности НАТО готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность окажется под угрозой.
В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет об этом.