Вучич заявил о готовности семи стран отозвать признание Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что хранит в сейфе семь неопубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашённого Косова.

«В настоящий момент в моём сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырёх до семи», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, он обнародует документы в случае попытки со стороны Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что силы безопасности НАТО готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность окажется под угрозой.

В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет об этом.