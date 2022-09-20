WP: в преддверии зимы в Европе началось воровство дров
Отмечается, что дрова крадут с платформ грузовиков, в интернете появляются сайты, на которых мошенники продают несуществующие дрова.
Одной из наиболее пострадавших стран стала Германия.
По данным аналитика Кристофа Буттервегге, многие немецкие домохозяйства будут тратить 20–30% своих доходов на электричество к зиме.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.