Обозреватель La Stampa Бонини допустил «хлебный бунт» в ЕС из-за роста цен

Стремительный рост цен на хлеб, который наблюдается во всех странах Европейского союза, может стать причиной народных волнений и настоящего хлебного бунта. Такое мнение выразил обозреватель Эммануэле Бонини в материале для итальянской газеты La Stampa.

По информации Бонини, цены на хлеб в Европе в среднем повысились на 18%.

«Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2 и 9,6% соответственно», — приводит его слова РИА Новости.

Обозреватель также привёл в качестве примера факты из итальянской истории. По его словам, резкое подорожание хлеба в стране всегда становилось причиной массовых волнений и беспорядков.

Ранее статистическая служба Европейского союза сообщила, что хлеб в Евросоюзе подорожал так сильно, как никогда.

Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%. Меньше всего это наблюдается во Франции — там подорожание составило около 8%.