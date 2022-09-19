Обозреватель La Stampa Бонини допустил «хлебный бунт» в ЕС из-за роста цен
- РИА Новости
По информации Бонини, цены на хлеб в Европе в среднем повысились на 18%.
«Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2 и 9,6% соответственно», — приводит его слова РИА Новости.
Обозреватель также привёл в качестве примера факты из итальянской истории. По его словам, резкое подорожание хлеба в стране всегда становилось причиной массовых волнений и беспорядков.
Ранее статистическая служба Европейского союза сообщила, что хлеб в Евросоюзе подорожал так сильно, как никогда.
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%. Меньше всего это наблюдается во Франции — там подорожание составило около 8%.