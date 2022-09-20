В США предложили рассмотреть вопрос «стимулирования» Индии к сокращению связей с Россией

В исследовательской службе конгресса США рекомендовали парламентариям обсудить вопрос о мерах, которые могли бы повлиять на российско-индийские отношения. По мнению аналитиков, торговые связи Нью-Дели с Москвой «вызывают сомнения» касательно роли Индии в качестве партнёра Вашингтона. С материалом службы ознакомился RT.

Как отмечается в докладе, нейтральное отношение властей Индии к конфликту на Украине «разочаровало и обескуражило многих экспертов из США и других стран», которые ожидали, что Нью-Дели будет придерживаться «более принципиальной позиции».

В исследовательской службе конгресса отметили, что, пока многие из крупнейших экономик мира «всеми силами» стараются ограничить или сократить свои торговые отношения с Москвой, Индия многократно наращивает закупки российской нефти, угля и удобрений.

«Хотя масштабная торговля, которую Индия ведёт с Россией после февраля, не противоречит международным санкциям, данный факт породил сомнения касательно роли Индии в качестве партнёра США, в том числе касательно её роли в международном порядке, основанном на правилах», — подчеркнули в службе.

В связи с этим, по мнению специалистов, конгресс США мог бы рассмотреть вопрос о том, следует ли принять меры, «стимулирующие Индию (и других партнёров США) сократить связи с Россией». Причём эти меры могут быть как мотивирующие, так и сдерживающие.

В качестве одного из вариантов предлагается на законодательном уровне упростить продажу американских вооружений стране или снова включить Индию во Всеобщую систему преференций — программу содействия торговле и развитию, из которой Нью-Дели был исключён в 2019 году.

Другой мерой воздействия могут стать вторичные санкции против Индии за покупку российского оружия. Также конгрессу посоветовали обсудить, следует ли изменить объёмы и структуру иностранной помощи, «чтобы подтолкнуть Нью-Дели сократить свою зависимость от Москвы».

Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов рассказал о беспрецедентном росте российско-индийского товарооборота.

Власти Соединённых Штатов ещё в апреле заявляли о необходимости сменить Россию в роли основного зарубежного партнёра Индии. Как пояснял госсекретарь Энтони Блинкен, партнёрство с Нью-Дели может стать одним из самых фундаментальных для США в течение следующих десятилетий.