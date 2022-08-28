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Сергей Лавров высказался о перспективах российско-индийского сотрудничества

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у стратегического российско-индийского партнёрства хорошие перспективы.
Сергей Лавров высказался о перспективах российско-индийского сотрудничества
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвящённого Движению неприсоединения, которое было опубликовано на сайте МИД.

Министр иностранных дел отметил высокий уровень российско-индийских отношений с момента обретения Индией независимости, что подтверждается официальными документами, которые подписывались на высшем уровне в течение десятилетий.

Накануне Лавров заявил, что Россия готова и дальше наращивать сотрудничество со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества.

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