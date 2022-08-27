Лавров заявил о готовности России наращивать сотрудничество со странами ОИС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова и дальше наращивать сотрудничество со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества.

Он также отметил, что Москва не приемлет попытки Запада подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет.

Об этом Лавров заявил на Первом Казанском глобальном молодёжном саммите.

«Отношения России и ОИС, входящих в неё стран находятся на подъёме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития. Не приемлем повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов», — цитирует министра иностранных дел РИА Новости.

Глава МИД обратил внимание на многогранность связей России со странами — участницами ОИС и широкую международную общественную поддержку этого взаимодействия, о чём свидетельствует выбор города для проведения форума, посвящённого молодёжной политике в мусульманских государствах.

Ранее Лавров заявил о приверженности Москвы принципу суверенного равенства стран.