WZ: США не могут требовать от Индии разрыва отношений с Россией

США не могут требовать от Индии разрыва отношений с Россией, заявил в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П.

«Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать её от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы», — говорится в материале.

По словам автора, США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими.

Он отметил, что военные связи с Россией имеют для Индии решающее значение.

Уллех также добавил, что большая часть населения Индии поддерживает позицию индийского правительства, которое не стало вводить санкции против России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у стратегического российско-индийского партнёрства хорошие перспективы.