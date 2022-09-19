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МИД России: посольство США вместо переговоров по обмену заключёнными занято соцсетями

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Россия готова к переговорам по обмену заключёнными с США, но американское посольство в Москве занимается лишь ведением соцсетей. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД России: посольство США вместо переговоров по обмену заключёнными занято соцсетями
  • © МИД России

Она отметила, что американские дипломаты вместо поддержания контактов с российскими представителями занимаются «каким-то медиабезумием» и снимают большое количество видеороликов.

«Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осуждённых граждан США в России и России в США», — написала официальный представитель российского МИД в Telegram.

Захарова добавила, что дипломаты могут рассказать об этом президенту США Джо Байдену, если у них «найдётся минута свободного времени».

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская администрация не смогла объяснить родственникам осуждённых Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключёнными.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Кроме того, Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.

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