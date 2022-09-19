Патрушев заявил, что Россия и КНР выступают за создание справедливого миропорядка

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай выступают за построение более справедливого миропорядка, в то время как страны Запада этому противостоят.

«Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — приводит ТАСС его слова на российско-китайских консультациях по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Яном Цзечи.

По мнению секретаря Совбеза, этому «противостоят политические элиты коллективного Запада, стремящиеся навязать свои собственные псевдоценности в ущерб интересам народов мира, неизменно действуя по принципу «разделяй и властвуй».

Ранее Патрушев прибыл в Китай для обсуждения укрепления двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности.

Также секретарь Совбеза сообщил, что попытка вбить клин между российским и сербским народами является стратегической задачей Запада.