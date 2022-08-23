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Патрушев: Запад пытается вбить клин между российским и сербским народами

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Попытка вбить клин между российским и сербским народами является стратегической задачей Запада, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время рабочей встречи с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве.
Патрушев: Запад пытается вбить клин между российским и сербским народами
  • Gettyimages.ru

«Российская сторона обратила внимание на то, что стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами», — сообщила пресс-служба СБ.

Николай Патрушев также выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе.

«Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживают неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносят свои действия как «развитие демократии», — сказал секретарь Совбеза.

В июле Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб намерена начать кампанию по его дискредитации в СМИ, в случае если он не откажется от своей позиции по России и Китаю.

Глава Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что США и ЕС оказывают беспрецедентное давление на Сербию, чтобы вынудить страну поступиться качеством отношений с Россией.

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