Раиси заявил, что Иран добивается прочного восстановления справедливой ядерной сделки
«Если речь идёт о хорошей сделке и справедливой сделке, то мы были бы настроены серьёзно на достижение договорённости. Необходимо, чтобы она была прочной, необходимы гарантии. Если бы была гарантия, то американцы не смогли бы выйти из сделки», — заявил Раиси.
Он напомнил, что власти США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, ранее заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что данное заявление было весьма несвоевременным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению СВПД отбрасывает переговоры назад и делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.