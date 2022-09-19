Раиси заявил, что Иран добивается прочного восстановления справедливой ядерной сделки

Тегеран выступает за прочное восстановление ядерной сделки в такой форме, которая бы не позволила Соединённым Штатам вновь выйти из неё в одностороннем порядке. Об этом в интервью CBS заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Если речь идёт о хорошей сделке и справедливой сделке, то мы были бы настроены серьёзно на достижение договорённости. Необходимо, чтобы она была прочной, необходимы гарантии. Если бы была гарантия, то американцы не смогли бы выйти из сделки», — заявил Раиси.

Он напомнил, что власти США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, ранее заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что данное заявление было весьма несвоевременным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению СВПД отбрасывает переговоры назад и делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.