Экс-глава МИД Румынии не отказался от своих слов о неестественных границах Украины
- РИА Новости
Ранее Марга заявил, что Украина должна уступить России Крым и Донбасс, Польше — Галицию, Венгрии — Закарпатье, Румынии — Буковину.
Посольство Украины в Бухаресте назвало его слова неприемлемыми.
Марга заявил о готовности повторять и подтверждать все свои высказывания.
«Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными», — приводит его слова Digi 24.
Экс-глава румынского МИД отметил, что реакция украинских чиновников и западных СМИ на его слова не стала для него удивлением. Он подчеркнул, что никто не смог привести аргументы, которые бы опровергли его слова.
«Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям», — заключил он.
15 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.