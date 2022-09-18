Экс-глава МИД Румынии не отказался от своих слов о неестественных границах Украины

Бывший глава МИД Румынии Андрей Марга не стал отказываться от своих слов о неестественных границах Украины, добавив, что данное утверждение соответствует исторической правде.

Ранее Марга заявил, что Украина должна уступить России Крым и Донбасс, Польше — Галицию, Венгрии — Закарпатье, Румынии — Буковину.

Посольство Украины в Бухаресте назвало его слова неприемлемыми.

Марга заявил о готовности повторять и подтверждать все свои высказывания.

«Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными», — приводит его слова Digi 24.

Экс-глава румынского МИД отметил, что реакция украинских чиновников и западных СМИ на его слова не стала для него удивлением. Он подчеркнул, что никто не смог привести аргументы, которые бы опровергли его слова.

«Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям», — заключил он.

15 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.