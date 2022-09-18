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Посольство Украины прокомментировало слова экс-главы МИД Румынии об украинских границах

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Посольство Украины в Бухаресте назвало неприемлемыми слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о границах Украины.

«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В ведомстве отметили, что подобные высказывания являются неприемлемыми при любых обстоятельствах.

Ранее Марга назвал границы Украины неестественными, а также призвал Киев уступить территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

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