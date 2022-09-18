В Еврокомиссии подтвердили, что изучают возможность заморозить финансирование Венгрии

В Еврокомиссии подтвердили, что рассматривают возможность заморозить финансирование Венгрии из бюджета ЕС в объёме до €7,5 млрд.

Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, ЕК рассматривает заморозку до 65% выплат Венгрии по трём основным программам из фонда «сбалансированного развития» ЕС.

«В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона, — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия может рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране.

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Европейская комиссия не видит прогресса в Венгрии по «соблюдению норм правового государства», а наблюдает «новые отступления», в том числе «дискриминацию ЛГБТ-сообщества».

Виктор Орбан утверждал, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.