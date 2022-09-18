Глава Минобороны Австралии: Канберра не планирует запрещать въезд российским туристам

Министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC заявил, что власти страны не намерены запрещать въезд российским туристам.

«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство... они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — ответил Марлес на вопрос о возможном введении запрета на въезд для российских туристов.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Москва не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС.