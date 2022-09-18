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Welt: Германия одобрила передачу Украине 18 гаубиц RCH-155 на сумму €216 млн

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Власти Германии одобрили передачу Украине 18 гаубиц RCH-155 общей стоимостью €216 млн. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

По данным издания, гаубицы поставят украинской армии не раньше 2025 года.

Отмечается, что власти Украины намерены заказать их у немецкой оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал «загадкой» отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard.

По словам главы МИД ФРГ Бербок, Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.

Она отметила, что военной промышленности ФРГ пришлось начать производить оружие специально для Украины.

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