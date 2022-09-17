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Власти Венгрии решили продлить заморозку цен на продукты, бензин и процентную ставку

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Кабмин Венгрии принял решение о продлении заморозки цен на некоторые продукты и бензин, а также оставить замороженную процентную ставку, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Власти Венгрии решили продлить заморозку цен на продукты, бензин и процентную ставку
  • Gettyimages.ru

«Мы решили. Мы продлеваем замороженные цены (на продукты и бензин. — RT) до 31 декабря, а процентную ставку — до 30 июня», — написал он в Facebook*.

Орбан подчеркнул, что власти делают всё возможное, чтобы справиться с последствиями энергокризиса в Европе, так как «неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику».

Ранее венгерский премьер заявил, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

По данным источников Bloomberg, Европейская комиссия планирует рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране.

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