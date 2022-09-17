В Совфеде осудили слова Байдена в адрес России из-за якобы угрозы применения ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «последствиях» для России в случае применения ядерного оружия.

Цеков отметил, что большинство послевоенных кризисов возникали по вине Соединённых Штатов.

Он также добавил, что в период таких кризисов именно Штаты первыми заговаривали о применении ядерного оружия.

«В частности, американцы допускают нанесение ядерного удара первыми. Мы этого никогда не делали. Мы говорили только о том, что мы можем ответить ядерным оружием на нанесение удара ядерным оружием по нашей территории. Поэтому если он и должен там кого-то пугать, то самого себя и своих подчинённых», — заключил сенатор.

Байден в интервью CBS заявил, что для России будут «последствия» в случае применения тактического ядерного оружия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.