Байден пригрозил России «последствиями» в случае применения ядерного оружия

Американский лидер Джо Байден пригрозил России «последствиями», если она решит применить тактическое ядерное или химическое оружие.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фрагмент интервью Байдена телеканалу CBS.

Отмечается, что полное интервью выйдет в эфире в воскресенье, 18 сентября.

Американский лидер не рассказал, как отреагировал бы Вашингтон в таком случае.

«Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу», — отметил Байден.

Байден пообещал, что «последствия будут».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.