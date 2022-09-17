Байден пригрозил России «последствиями» в случае применения ядерного оружия
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фрагмент интервью Байдена телеканалу CBS.
Отмечается, что полное интервью выйдет в эфире в воскресенье, 18 сентября.
Американский лидер не рассказал, как отреагировал бы Вашингтон в таком случае.
«Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу», — отметил Байден.
Байден пообещал, что «последствия будут».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.