Небензя: санкции мешают России безопасно перевести взносы в продовольственную программу ООН

Западные антироссийские санкции не дают России возможности безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

«Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП», — цитирует его РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что речь идёт об огромных деньгах, которые могли бы быть направлены на помощь странам, рискующим столкнуться с голодом.

Ранее начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Костюков заявил, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

Российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.