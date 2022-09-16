Небензя: санкции мешают России безопасно перевести взносы в продовольственную программу ООН
«Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП», — цитирует его РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что речь идёт об огромных деньгах, которые могли бы быть направлены на помощь странам, рискующим столкнуться с голодом.
Ранее начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Костюков заявил, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.
Российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.