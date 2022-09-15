военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боррель призвал бороться с противниками оказания военной помощи Украине

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Mundo призвал бороться с противниками оказания военной помощи Киеву.
Боррель призвал бороться с противниками оказания военной помощи Украине
  • РИА Новости

«Искушение отказаться есть у части европейского общества... Они хотят прекратить кризис, потому что не удаётся выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, общество в Европе должно полностью, беспрекословно поддерживать Киев, особенно в военной сфере.

Вместе с этим он подчеркнул, что не желает войны.

«Я не хочу войны, но ясно, что её выиграют на поле боя, дипломатия застряла», — добавил политик.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Украина с военной помощью Запада не сможет одержать военную победу над Россией.

В Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.

Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt призвала правительство Германии отказаться от политики антироссийских санкций, чтобы восстановить экспорт газа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить