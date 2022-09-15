Боррель призвал бороться с противниками оказания военной помощи Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Mundo призвал бороться с противниками оказания военной помощи Киеву.

«Искушение отказаться есть у части европейского общества... Они хотят прекратить кризис, потому что не удаётся выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, общество в Европе должно полностью, беспрекословно поддерживать Киев, особенно в военной сфере.

Вместе с этим он подчеркнул, что не желает войны.

«Я не хочу войны, но ясно, что её выиграют на поле боя, дипломатия застряла», — добавил политик.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Украина с военной помощью Запада не сможет одержать военную победу над Россией.

В Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.

Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt призвала правительство Германии отказаться от политики антироссийских санкций, чтобы восстановить экспорт газа из России.