Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Украина с военной помощью Запада не сможет одержать военную победу над Россией.

«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — сообщил в интервью газете Der Spiegel.

Гизи добавил, что не понимает причин, почему Германия отказалась от переговоров с Москвой.

«Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается», — отметил политик.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские военные не смогут ни при каких раскладах победить в вооружённом конфликте.