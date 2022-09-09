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Немецкий депутат заявил о невозможности военной победы над Россией

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Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Украина с военной помощью Запада не сможет одержать военную победу над Россией.
Немецкий депутат заявил о невозможности военной победы над Россией
  • РИА Новости

«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», —  сообщил в интервью газете Der Spiegel.

Гизи добавил, что не понимает причин, почему Германия отказалась от переговоров с Москвой.

«Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается», — отметил политик.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские военные не смогут ни при каких раскладах победить в вооружённом конфликте.

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