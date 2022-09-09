Немецкий депутат заявил о невозможности военной победы над Россией
- РИА Новости
«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — сообщил в интервью газете Der Spiegel.
Гизи добавил, что не понимает причин, почему Германия отказалась от переговоров с Москвой.
«Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается», — отметил политик.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские военные не смогут ни при каких раскладах победить в вооружённом конфликте.