Украинские военные не смогут ни при каких раскладах победить в вооружённом конфликте. Об этом в эфире Fox News заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Без шансов. Не существует такого военного сценария, при котором Украина одержит верх в конфликте. Это уже ясно, стоит честно признаться», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Дэвиса, попытки Соединённых Штатов «сдержать» Россию с помощью санкций провалились, а ограничения на поставки российских энергоресурсов нанесут Вашингтону больший вред, чем Москве.

В июле Дэвис поделился мнением, что на Западе мало кто задумывается о сценарии развития событий на Украине, при котором ВСУ терпят крах, тогда как украинская армия ежедневно лишается профессиональных бойцов и уже потеряла «тысячи лучших военных» в Мариуполе.