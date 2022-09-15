RT France начал вещание на платформе Swecom в Камеруне
- РИА Новости
Отмечается, что суммарная аудитория канала насчитывает более 10 млн зрителей.
По словам руководителя RT France Ксении Фёдоровой, суммарный охват аудитории телеканала в Африке на сегодняшний день превышает 36,5 млн зрителей.
Ранее агентство Bloomberg в обзорной статье отметило успехи RT в Латинской Америке, заявив, что решение запретить вещание телеканала в ЕС и блокировки аккаунтов в соцсетях не помешали его «процветанию».
11 марта администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.