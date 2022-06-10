Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France в ЕС

Руководитель RT France Ксения Фёдорова сообщила, что соцсеть Twitter заблокировала аккаунт пресс-службы телеканала во Франции.

«Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС, видимо, чтобы не давать возможность сторонникам нашего канала оперативно распространять информацию о процессе», — написала она в Telegram.

В мае группа организаций в Нидерландах подала коллективную жалобу в Европейский суд в Люксембурге на решение о блокировке RT и Sputnik в Евросоюзе.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.