Читатели Le Figaro высказались об отказе главы ЕК «мириться» с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике читателей французской газеты Le Figaro после слов о том, что сейчас не время «мириться» с Россией.

Фон дер Ляйен призвала сохранить антироссийские санкции, так как, согласно её мнению, сейчас не время налаживать отношения с Россией.

«Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов», — написал пользователь Carlos Hojaij.

Также читатель назвал слова главы ЕК «чушью» и сравнил её с премьер-министром Британии Лиз Трасс.

Помимо этого, пользователи призвали снять фон дер Ляйен с должности.

Ранее Еврокомиссия предложила снизить электропотребление в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления.

Журналист Лайонел Лорен в статье для Bloomberg заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудностях будущей зимы.