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Глава Еврокомиссии предложила европейцам отправить счета за электроэнергию в Москву

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.
Глава Еврокомиссии предложила европейцам отправить счета за электроэнергию в Москву
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

Как сообщает ТАСС, в ходе дебатов на сессии Европарламента евродепутат от движения «Неподчинившаяся Франция» Обри Маньон продемонстрировала увеличившиеся счета за газ и электричество от соотечественников, которые «не знают, хватит ли им денег на пропитание зимой».

«Счета, которые вы показали нам, — да, как говорят французы, они «невыносимы». Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», — ответила фон дер Ляйен.

В свою очередь, Маньон отметила, что кризис в Европе «не для всех», а также напомнила о выросших дивидендах акционеров крупнейших компаний.

«И этот кризис, он является результатом далеко не только лишь ужасного конфликта на Украине. Это продукт экономической системы, провалы которой вы сейчас вынуждены констатировать», — подчеркнула политик.

Ранее Еврокомиссия предложила снизить электропотребление в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления.

Журналист Лайонел Лорен в статье для Bloomberg заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудностях будущей зимы.

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