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Dziennik: два корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в Польшу

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Два американских десантных корабля с морской пехотой на борту прибыли в Польшу.
Dziennik: два корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в Польшу
  • Gettyimages.ru
  • © U.S. Navy

Об этом сообщило издание dziennik.pl.

«Американские корабли USS Gunston Hall и USS Kearsarge причаливают в порты Труймяста (Гданьск, Гдыня, Сопот)», — говорится в сообщении.

По данным издания, утром 14 сентября в порт города Гдыня вошёл флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США USS Kearsarge.

31 июля президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

В документе основными угрозами национальной безопасности России в Мировом океане названы курс США на доминирование, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств.

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