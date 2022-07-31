В новой Морской доктрине России курс США на доминирование назван угрозой нацбезопасности

Основными угрозами национальной безопасности России в Мировом океане являются курс США на доминирование, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств, говорится в новой российской Морской доктрине.

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — утверждается в документе.

Кроме того, среди угроз отмечены продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и возрастание количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории России.

Также среди таких угроз названы попытки ряда стран изменить правовые режимы морских пространств и проливов в интересах собственных геополитических целей.

31 июля президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.