Депутат Чепа назвал бессилием идею главы ЕК отправить счета за электроэнергию в Москву

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день руководителям многих европейских стран нечего ответить своим гражданам... Протесты, возмущение людей по поводу ситуации в стране — с уходом лета эта напряжённость будет возрастать, остаётся одна возможность — отшучиваться», — объяснил Чепа.



Парламентарий подчеркнул, что западные политики не могут ничего предпринять для решения возникших проблем, поэтому обвиняют во всём Москву.

По словам депутата, данное заявление отражает «бессилие» ЕС и означает «поражение» в санкционной войне против России.

Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.