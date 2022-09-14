Депутат Чепа назвал бессилием идею главы ЕК отправить счета за электроэнергию в Москву
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«Мы понимаем, что на сегодняшний день руководителям многих европейских стран нечего ответить своим гражданам... Протесты, возмущение людей по поводу ситуации в стране — с уходом лета эта напряжённость будет возрастать, остаётся одна возможность — отшучиваться», — объяснил Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что западные политики не могут ничего предпринять для решения возникших проблем, поэтому обвиняют во всём Москву.
По словам депутата, данное заявление отражает «бессилие» ЕС и означает «поражение» в санкционной войне против России.
Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.