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Депутат Чепа назвал бессилием идею главы ЕК отправить счета за электроэнергию в Москву

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.
Депутат Чепа назвал бессилием идею главы ЕК отправить счета за электроэнергию в Москву
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы понимаем, что на сегодняшний день руководителям многих европейских стран нечего ответить своим гражданам... Протесты, возмущение людей по поводу ситуации в стране — с уходом лета эта напряжённость будет возрастать, остаётся одна возможность — отшучиваться», — объяснил Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что западные политики не могут ничего предпринять для решения возникших проблем, поэтому обвиняют во всём Москву.

По словам депутата, данное заявление отражает «бессилие» ЕС и означает «поражение» в санкционной войне против России.

Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву.

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