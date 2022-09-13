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Макрон призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном

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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном.
Макрон призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном

    Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

    «В телефонном разговоре с президентом Алиевым президент Макрон подчеркнул необходимость вернуться к соблюдению режима прекращения огня», — приводит сообщение ТАСС.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

    На онлайн-саммите ОДКБ было предложено направить генсека организации Станислава Зася в зону конфликта на границу Армении и Азербайджана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания ОДКБ призвал стороны отказаться от силовых методов решения и незамедлительно приступить к переговорам.

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