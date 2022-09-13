Макрон призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном
Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
«В телефонном разговоре с президентом Алиевым президент Макрон подчеркнул необходимость вернуться к соблюдению режима прекращения огня», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.
На онлайн-саммите ОДКБ было предложено направить генсека организации Станислава Зася в зону конфликта на границу Армении и Азербайджана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания ОДКБ призвал стороны отказаться от силовых методов решения и незамедлительно приступить к переговорам.