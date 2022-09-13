Белой дом: США «в предстоящие дни» направят Украине новый пакет военной помощи
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Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Текущее положение изменило то, какие средства США готовы отправлять на Украину в будущем в плане пакетов военной помощи. Я действительно думаю, что вы увидите тут ещё один (пакет. — RT) в предстоящие дни», — заявил он в ходе брифинга.
Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.
Как позднее сообщила газета The Wall Street Journal, украинские власти запросили у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.