Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и установлению политического диалога

Папа Римский Франциск в ходе выступления в Казахстане призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.

«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению «духа Хельсинки», стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в международных отношениях сегодня необходимы понимание, терпение и диалог со всеми сторонами.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.

Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.