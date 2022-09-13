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Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и установлению политического диалога

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Папа Римский Франциск в ходе выступления в Казахстане призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.
Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и установлению политического диалога
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению «духа Хельсинки», стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в международных отношениях сегодня необходимы понимание, терпение и диалог со всеми сторонами.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.

Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.

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