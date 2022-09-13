Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и установлению политического диалога
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«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению «духа Хельсинки», стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что в международных отношениях сегодня необходимы понимание, терпение и диалог со всеми сторонами.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.
Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.
Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.