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В США обеспокоены «зависимостью» от России из-за закупок алюминия

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Юлия Гуреева
Несколько членов конгресса США обратились к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм по поводу внутреннего производства алюминия высокой чистоты. Они выразили озабоченность в связи с существующей зависимостью США от закупок этого материала у других стран, в том числе у России. С письмом ознакомился RT.
В США обеспокоены «зависимостью» от России из-за закупок алюминия
  • Gettyimages.ru

«Мы обращаемся, чтобы выразить обеспокоенность касательно внутренних возможностей производства алюминия высокой чистоты и обратить внимание на последние события, которые могут ещё больше усилить зависимость США в плане его поставок от иностранных источников, включая Россию», — говорится в документе.

По словам конгрессменов, алюминий высокой чистоты используется при производстве истребителей F-35, создании усовершенствованной брони в рамках программы разработки лёгкого тактического транспортного средства общего назначения, а также для других оборонных и космических платформ.

Политики подчеркнули, что из-за недостаточного внутреннего производства американские производители вынуждены закупать металл за рубежом по повышенной стоимости. При этом они заявили, что увеличение зависимости от России в вопросе поставок этого критически важного материала «недопустимо».

Парламентарии также напомнили, что единственное американское металлургическое предприятие по производству алюминия высокой чистоты недавно приостановило работу из-за высоких затрат на электроэнергию. Ожидается, что оно будет закрыто примерно на год.

В связи с этим они потребовали проинформировать конгресс по поводу усилий Пентагона по обеспечению внутренних и союзных источников алюминия высокой чистоты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский производитель алюминиевых изделий Novelis в 2023 году не планирует покупать материал у России. 

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