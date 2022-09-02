Bloomberg: американская Novelis не планирует покупать алюминий из России в 2023 году

Американский производитель алюминиевых изделий Novelis сообщил, что не планирует покупать алюминий из России в 2023 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Novelis Inc., один из крупнейших в мире покупателей алюминия, заявила, что не будет принимать российский металл в потенциальных новых сделках по поставкам на свои европейские заводы в следующем году», — говорится в сообщении агентства.

При этом существующие контракты Novelis, предусматривающие поставку российского металла, не будут затронуты новыми условиями, сказали источники.

9 августа стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов впервые с 28 июня 2022 года поднялась выше $2500 за тонну.