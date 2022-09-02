военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Bloomberg: американская Novelis не планирует покупать алюминий из России в 2023 году

Короткая ссылка
Американский производитель алюминиевых изделий Novelis сообщил, что не планирует покупать алюминий из России в 2023 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: американская Novelis не планирует покупать алюминий из России в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Silva

«Novelis Inc., один из крупнейших в мире покупателей алюминия, заявила, что не будет принимать российский металл в потенциальных новых сделках по поставкам на свои европейские заводы в следующем году», — говорится в сообщении агентства.

При этом существующие контракты Novelis, предусматривающие поставку российского металла, не будут затронуты новыми условиями, сказали источники.

9 августа стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов впервые с 28 июня 2022 года поднялась выше $2500 за тонну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить