Bloomberg: американская Novelis не планирует покупать алюминий из России в 2023 году
- Gettyimages.ru
- © Juan Silva
«Novelis Inc., один из крупнейших в мире покупателей алюминия, заявила, что не будет принимать российский металл в потенциальных новых сделках по поставкам на свои европейские заводы в следующем году», — говорится в сообщении агентства.
При этом существующие контракты Novelis, предусматривающие поставку российского металла, не будут затронуты новыми условиями, сказали источники.
9 августа стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов впервые с 28 июня 2022 года поднялась выше $2500 за тонну.