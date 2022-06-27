В Кремле прокомментировали возможность запрета рядом стран Запада импорта золота из России
- РИА Новости
«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объёмный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», — сказал Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические потери России из-за отказа стран Запада от импорта российского золота оцениваются в $19 млрд в год.