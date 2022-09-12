Спикер парламента Венгрии Кёвер назвал ЕС проигравшей стороной украинского конфликта

Евросоюз — проигравшая сторона украинского конфликта, так как он действует вразрез с собственными экономическими интересами, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

«Сегодня Евросоюз... под внешним давлением, действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

Кёвер уточнил, что ЕС в проигрыше вне зависимости от того, какая из сторон объявит себя победителем. По его словам, частный капитал вне Европы и группы интересов обрекают Евросоюз на военную зависимость, политподчинение, финансовые задолженности и общественную разобщённость.

Ранее Еврокомиссия (ЕК), Киев и Всемирный банк заявили, что для восстановления Украины необходимо $349 млрд.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании бундестага отметила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, необходимо разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину.