военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЕС, Киев и Всемирный банк заявили о необходимости $349 млрд для восстановления Украины

Короткая ссылка
Еврокомиссия (ЕК), Киев и Всемирный банк заявили, что для восстановления Украины необходимо $349 млрд.
ЕС, Киев и Всемирный банк заявили о необходимости $349 млрд для восстановления Украины
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Правительство Украины, ЕК и Всемирный банк совместно с партнёрами оценивают стоимость реконструкции и восстановления Украины в $349 млрд», — говорится в заявлении.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже мобилизовал €10 млрд на помощь Украине с начала специальной военной операции России на Украине.

Отмечается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку СВО ещё не окончена.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительную финансовую помощь в объёме €5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить