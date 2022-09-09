ЕС, Киев и Всемирный банк заявили о необходимости $349 млрд для восстановления Украины

Еврокомиссия (ЕК), Киев и Всемирный банк заявили, что для восстановления Украины необходимо $349 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Правительство Украины, ЕК и Всемирный банк совместно с партнёрами оценивают стоимость реконструкции и восстановления Украины в $349 млрд», — говорится в заявлении.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже мобилизовал €10 млрд на помощь Украине с начала специальной военной операции России на Украине.

Отмечается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку СВО ещё не окончена.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительную финансовую помощь в объёме €5 млрд.